Serbia: Consiglio fiscale, calo del Pil del 6,5 per cento nel secondo trimestre (2)

- La caduta del Pil del 6,5 per cento non è stata una sorpresa, ha aggiunto, perché il Consiglio fiscale aveva previsto che nel secondo trimestre del 2020 la diminuzione sarebbe ammontata a circa il 7 per cento. "Non sorprende che il calo della produzione in Serbia nel secondo trimestre sia di molto inferiore rispetto alla maggior parte degli altri paesi dell'Ue", ha affermato l'esperto osservando che la ragione del minor calo della produzione è data dal fatto che "la Serbia è uno dei paesi europei più poveri". (segue) (Seb)