Serbia: Consiglio fiscale, calo del Pil del 6,5 per cento nel secondo trimestre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'economista non esistono in Serbia molte attività capaci di creare valore aggiunto come l'industria automobilistica, la produzione di macchinari e attrezzature ed il turismo, per i quali la domanda è fortemente diminuita nella crisi. L'economia serba, ha ancora detto Brcerevic, si basa maggiormente sull'agricoltura, l'industria alimentare e la produzione di prodotti chimici per la casa, tutti beni che non sono andati in crisi a causa della pandemia. (Seb)