Fase 3: Mattarella, fondi europei non sono passaggio diligenza

- Il Piano per l'Italia, “in cui è prezioso il contributo delle Regioni, rappresenta un impegno ineludibile, correttamente avvertito non come il passaggio di una diligenza a cui attingere, ma come un'occasione di storico rilancio del sistema Italia, con modalità di coinvolgimento e di collaborazione compatibili con la pressante urgenza di definizione". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'incontro al Quirinale con i presidenti delle Regioni, in occasione del 50esimo anniversario delle Regioni a statuto ordinario. “Se la violenza dell'epidemia appare essersi attenuata – ha osservato Mattarella -, non sono venute meno le esigenze di promuovere politiche coerenti con la tutela della salute dei nostri concittadini e con l'esigenza di rilancio dell'economia del Paese così duramente colpita dalle conseguenze della crisi sanitaria. E' un'esigenza ancora più pressante per rispondere alla crisi che stiamo attraversando".(Rin)