Argentina: il presidente Fernandez esalta l'accordo con i creditori, "risolto negoziato impossibile" (3)

- Secondo indiscrezioni filtrate dal governo l'intesa con i creditori sarebbe maturata in modo vertiginoso nelle ultime 48 ore. Il presidente Fernandez avrebbe preso atto nel fine settimana che un'ulteriore dilazione dell'accordo e il prolungamento dell'attuale situazione di default avrebbe innescato una spirale negativa in termini di svalutazione della moneta e di aumento dello spread misurato in relazione ai titoli del tesoro statunitense, attualmente attestato attorno ai 2000 punti. Con il consenso dei principali alleati di governo, ed in particolare la vice presidente, Cristina Kirchner, e il presidente della Camera, Sergio Massa, Fernandez avrebbe quindi dato istruzioni al ministro Guzman di cercare un avvicinamento con i creditori. Decisiva sarebbe stata quindi la chiamata del ministro al rappresentante del fondo Black Rock, Jennifer O'Neall, con la quale l'intesa sarebbe stata immediata. (segue) (Abu)