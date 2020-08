© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pattuglie della polizia locale di Roma Capitale IX Gruppo Eur sono intervenute in via Pontina in ausilio ai vigili del fuoco a Castel di Decima. In corso la chiusura temporanea di via Pontina da Castel di Decima in direzione Roma e al chilometro 17,800 in direzione Pomezia per la rimozione di un albero caduto sulla carreggiata a seguito di un incendio. (Rer)