Industria: Rao, Stato torni imprenditore, non è “neostatalista” chi crede nella Costituzione

- La pandemia ha provocato una crisi drammatica che richiede visione e capacità di progetto per essere affrontata, e che obbliga ad abbandonare l'idea di uno Stato nel ruolo di mero regolatore. Non a parole ma a fatti, tornando ad essere imprenditore attivo, affiancato da un moderno IRI, l'Istituto per la Ricostruzione Industriale protagonista assoluto e decisivo negli anni del dopoguerra, per mettere a sistema le eccellenze italiane industriali e della ricerca. E' questa la proposta di Giuseppe Rao, consigliere/dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che in un'intervista ad “Agenzia Nova” avanza l'idea che l'esecutivo riunisca in un tavolo le imprese partecipate dallo Stato (Eni, Leonardo, Enel, Fincantieri, Saipem e StMicroelectronics), Cassa Depositi e Prestiti, gli attori pubblici nella logistica, nelle reti e nelle infrastrutture (Ferrovie, Alitalia, Poste, (Nuova)Autostrade, Terna, Snam), i centri di ricerca nazionali (ASI, INFN, IIT e Cineca) “per definire rapidamente un programma di geopolitica industriale, con la presenza di capitali pazienti, per lo sviluppo delle tecnologie emergenti, di nuovi modelli di creazione del valore, e la realizzazione di filiere virtuose con le Pmi”. Una cabina di regia, spiega Rao, “che definisca anche le sinergie tra imprese 'pubbliche', che oggi garantiscono la nostra presenza nella geotecnologia internazionale e istituti per la ricerca scientifica, un piano per la logistica, le reti e le grandi opere essenziali anche per favorire turismo e commercio elettronico, ma anche per lavorare su un progetto per il Green Deal e l’elaborazione di un programma per la graduale rinascita del Mezzogiorno”, prosegue Rao. (segue) (Rin)