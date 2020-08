Industria: Rao, Stato torni imprenditore, non è “neostatalista” chi crede nella Costituzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intervento pubblico in dossier come Autostrade, Alitalia ed Ilva, ha riaperto il dibattito sull'intervento dello Stato nell’economia, uno Stato già imprenditore, “anche se esercita male le proprie funzioni – spiega il dirigente -. Lo Stato è azionista di riferimento delle maggiori imprese del Paese e di numerose public utilities, ma spesso è assente in quella funzione di indirizzo che è propria degli azionisti”. “Abbiamo degli ottimi manager che non devono essere lasciati soli ad assumere le decisioni strategiche delle aziende”, sottolinea. “Purtroppo, come è noto, gran parte del tessuto industriale, finanziario e dei servizi nazionale è stato (s)venduto a soggetti stranieri. Lo Stato ha ora innanzitutto il dovere di elaborare politiche industriali indirizzate alle tecnologie emergenti e alla transizione ecologica, creando sinergie tra le imprese 'partecipate' e i centri di ricerca per far sì che il Paese torni ad essere protagonista nella comunità internazionale”, commenta Rao. “Nel tavolo di lavoro guidato dal Governo, la ricerca di una via italiana al nuovo umanesimo industriale dovrebbe rappresentare una priorità”, spiega, attraverso un approccio responsabile ed etico alle tecnologie. “Sono cresciuto ad Ivrea. Sin da piccolo mi è stata insegnata la visione di Adriano Olivetti secondo cui l’uomo e il lavoro, e non la macchina, devono essere al centro dei processi”. (segue) (Rin)