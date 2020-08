Industria: Rao, Stato torni imprenditore, non è “neostatalista” chi crede nella Costituzione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica oggi sembra dominata dal terrore di apparire come statalista, “tuttavia – prosegue Rao – vedo emergere consapevolezza sulla necessità di promuovere un ruolo attivo delle istituzioni nell’economia, peraltro in sintonia con il modello di economia mista voluto dai Padri Costituenti che ci ha portati ad essere una economia completa e la quinta potenza industriale –, nonché giustizia sociale ed eguali opportunità per i cittadini. È esattamente ciò che fanno tutti i grandi Paesi. Inoltre occorre stringere alleanze internazionali avendo come stella polare l’interesse nazionale”. C'è però chi, come Angelo Panebianco, proprio oggi da “Il Corriere della Sera” prende di mira i 'neostatalisti' che a suo dire dimenticano il debito pubblico e i disastri compiuti dai 'Boiardi di Stato'. “Non può essere dimenticato però che IRI ed Eni hanno rappresentato una straordinaria scuola di formazione di gruppi dirigenti e di competenze. Panebianco parla di 'boiardi' di Stato in termini spregiativi. Ho lavorato con il ministro Maccanico, un vero liberale. Abbiamo scritto assieme la legge che ha liberalizzato le telecomunicazioni e abbattuto il monopolio di Telecom Italia. In quegli anni ho conosciuto i 'boiardi' – racconta Rao -. Tra di loro vi erano manager dotati di grande competenza e senso dello Stato. Avevamo la migliore rete di telecomunicazioni d’Europa, partecipazioni nelle Telecom estere e nei consorzi europei satellitari. Ernesto Pascale aveva previsto di cablare ogni angolo remoto del Paese. Poi vi è stata la privatizzazione dell’azienda – necessaria per entrare nei parametri di Maastricht, si disse. I “boiardi” furono accompagnati alla porta con poche lire (niente a che vedere con certi bonus e liquidazioni odierne). La situazione è oggi sotto gli occhi di tutti: un Paese del G7 con una delle più basse penetrazioni della banda larga in Europa. Ovviamente sono d’accordo con Panebianco quando richiama gli errori commessi dalle partecipazioni statali (ingerenze dei partiti; salvataggi di imprese, spesso private, decotte), ma non possiamo continuare a buttare via il bambino assieme all’acqua sporca (che era tanta, nessuno lo negherebbe mai!). Le persone lungimiranti – e in questo i giornalisti hanno un ruolo determinate – devono fare fronte comune per fare emergere la parte migliore del Paese, per ridare autorevolezza e legittimazione alle istituzioni. Se il sistema pubblico funziona – e quello delle industrie 'pubbliche' funziona! – i privati, e in particolare le Pmi ne trarranno per prime giovamento”. (Rin)