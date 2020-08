India: ministero Esteri indiano, nuova carta del Pakistan “assurdità politica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dell’India ha definito “un’assurdità politica” la nuova carta del Pakistan presentata oggi dal premier e dal ministro degli Esteri del paese vicino, Imran Khan e Shah Mehmood Qureshi rispettivamente. “Questo è un esercizio di assurdità politica, che avanza rivendicazioni insostenibili sui territori dello Stato indiano del Gujarat e sui Territori dell’Unione di Jammu e Kashmir e del Ladakh. Queste ridicole asserzioni non hanno alcuna validità legale né credibilità internazionale”, ha dichiarato il portavoce del dicastero, Anurag Srivastava, in una breve nota. “Questo nuovo tentativo conferma soltanto la realtà dell’ossessione del Pakistan per l’espansione territoriale sostenuta dal terrorismo transfrontaliero”, ha aggiunto. La nuova carta presentata oggi da Khan dopo l’approvazione del Consiglio dei ministri comprende quello che Islamabad definisce il “Kashmir occupato dall’India”; il ghiacciaio Siachen, sotto l’amministrazione del Ladakh; le città di Junagadh e Manavadar nel Gujarat e il fiume Sir Creek, che separa lo Stato indiano del Gujarat e la provincia pakistana del Sindh.(Inn)