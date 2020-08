Roma: Pedica (Pd), Monte Ciocci di nuovo in fiamme, Raggi intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Monte Ciocci, nella Riserva naturale di Monte Mario, è di nuovo in fiamme. E Raggi resta a guardare. La sindaca mette in campo i volontari della Protezione civile ma dimentica che bisogna fare un serio piano di prevenzione. Ancora non ha capito che serve la manutenzione delle aree verdi". È quanto afferma Stefano Pedica della direzione romana del Pd. "Quanti incendi dovranno scoppiare ancora a Roma per far capire a Raggi che serve un vero piano anti-sterpaglie? - aggiunge Pedica -. Nella Capitale la situazione degli incendi è preoccupante ma la sindaca per ora sembra impegnata solo a tenere a bada la sua maggioranza irrequieta".(Com)