Roma: Catini (M5s), intitolazione fermata Amba Aradam a Marincola per valori libertà e antifascismo

- "Giorgio Marincola fu un eroe antifascista e Roma è una città antifascista. Cambiamo paradigma, con un richiamo ai valori di libertà e antifascismo al posto del nome di una battaglie del Ventennio". Lo afferma, in una nota, Maria Agnese Catini (M5s), presidente della commissione capitolina politiche sociali e della salute. "L'Assemblea Capitolina – aggiunge Catini - ha approvato oggi la mozione a mia firma che chiede di intitolare a questo coraggioso giovane partigiano la futura fermata della Metro C Amba Aradam/lpponio. La proposta è arrivata da più parti e la petizione lanciata da change.org su questo ha ricevuto un'ampia adesione proprio a testimonianza di quanto l'argomento sia sentito. Il quartiere in cui cade la fermata della metro conserva vivo il ricordo di questo ragazzo, figlio di un sottufficiale italiano e di una donna somala vissuto a Roma nel quartiere di Casalbertone, che scelse di contribuire alla liberazione dell'Italia al caro prezzo della vita, persa in Val di Fiemme nel maggio 1945. Il suo nome andrà a sostituire quello attuale, che invece richiama la nota battaglia dell'Endertà che si svolse nel corso della Guerra di Etiopia, una delle imprese fasciste a cui fu intitolata Via dell'Amba Aradam. Abbiamo già modificato i nomi di strade intestate ai sottoscrittori del Manifesto della Razza e su questa linea andiamo avanti. E' ora - conclude Catini - di valorizzare l'esempio di Giorgio Marincola, per dare un segnale culturale e sociale chiaro, e restituire la giusta importanza e commemorazione agli eventi storici e ai loro protagonisti, divulgandone la memoria tra le nuove generazioni".(Com)