Libano: esplosione Beirut, decine i feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ di decine di feriti il bilancio provvisorio dell’esplosione avvenuta a Beirut, secondo quanto riferisce l’emittente satellitare “Al Arabiya”. Sembra che l’esplosione sia avvenuta all’interno del settore 12 del porto di Beirut, in un silos di grano, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Nna”. Altre fonti riferiscono dell’esplosione di un magazzino di petardi. L’esplosione di un grande edificio, documentata da numerosi video che circolano sui social network, sarebbe avvenuta dopo che un’alta colonna di fumo era già ben visibile all’orizzonte. In precedenza, fonti stampa citate dal sito informativo “Lebanon 24” hanno riferito di una forte esplosione avvenuta a Beirut, capitale del Libano, davanti all’ingresso di Bayt al Wasat, sede del partito Al Mustaqbal. Secondo quanto dichiarato dall’emittente “Lbci”, “Saad Hariri (leader di Al Mustaqbal ed ex capo del governo) sta bene e prosegue i suoi contatti”. Al momento non sono noti i motivi dell’esplosione.(Res)