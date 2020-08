© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio di sterpaglie si è propagato velocemente, oggi pomeriggio a Latina in via Borgo Sabotino nei pressi della centrale nucleare, fino a raggiungere un appezzamento su cui c'erano serre per uso agricolo. Le fiamme sono state rapidissime e, nonostante il celere intervento di pompieri e squadre di protezione civile, hanno distrutto almeno tre delle strutture, arrecando gravi danni alla coltivazione. (Rer)