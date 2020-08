Decreto Agosto: Catalfo incontra Cgil Cisl Uil su lavoro e ammortizzatori sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto, oggi pomeriggio, l'incontro la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, e Cgil Cisl Uil in merito ai provvedimenti in materia di lavoro e ammortizzatori sociali che dovranno essere inseriti nel cosiddetto Decreto Agosto. "Se quanto esplicitato dalla Ministra sarà confermato con l'approvazione del Decreto, la Uil - ha detto il segretario generale PierPaolo Bombardieri - si ritiene sostanzialmente soddisfatta. Il Governo ha, infatti, accettato le nostre proposte relative al blocco dei licenziamenti e al prolungamento della cassa integrazione. Sono state date risposte positive anche rispetto ad alcune situazioni particolari che riguardano lavori e lavoratori precari e alcuni specifici settori che, inizialmente, non erano stati ricompresi in queste tutele. Qualche dubbio - ha precisato Bombardieri - lo abbiamo in merito all'idea del Governo di fare una sorta di decontribuzione a pioggia nel caso di assunzioni. Noi riteniamo che quando si decide di dare condizioni di vantaggio alle aziende questo debba avvenire sulla base di criteri "valoriali" o "settoriali". Come fummo contrari alla riduzione generalizzata dell'Irap - ha concluso Bombardieri - così, in questo caso, non condividiamo l'ipotesi di agevolare indiscriminatamente tutte le aziende con una decontribuzione che non abbia alcun criterio di riferimento". (Rin)