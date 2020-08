Industria, Rao: "Lo Stato torni imprenditore, non è neostatalista chi crede nella Costituzione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia ha provocato una crisi drammatica che richiede visione e capacità di progetto per essere affrontata, e che obbliga ad abbandonare l'idea di uno Stato nel ruolo di mero regolatore. Non a parole ma a fatti, tornando ad essere imprenditore attivo, affiancato da un moderno IRI, l'Istituto per la Ricostruzione Industriale protagonista assoluto e decisivo negli anni del dopoguerra, per mettere a sistema le eccellenze italiane industriali e della ricerca. E' questa la proposta di Giuseppe Rao, consigliere/dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che in un'intervista ad “Agenzia Nova” avanza l'idea che l'esecutivo riunisca in un tavolo le imprese partecipate dallo Stato (Eni, Leonardo, Enel, Fincantieri, Saipem e StMicroelectronics), Cassa Depositi e Prestiti, gli attori pubblici nella logistica, nelle reti e nelle infrastrutture (Ferrovie, Alitalia, Poste, (Nuova)Autostrade, Terna, Snam), i centri di ricerca nazionali (ASI, INFN, IIT e Cineca) “per definire rapidamente un programma di geopolitica industriale, con la presenza di capitali pazienti, per lo sviluppo delle tecnologie emergenti, di nuovi modelli di creazione del valore, e la realizzazione di filiere virtuose con le Pmi”. Una cabina di regia, spiega Rao, “che definisca anche le sinergie tra imprese 'pubbliche', che oggi garantiscono la nostra presenza nella geotecnologia internazionale e istituti per la ricerca scientifica, un piano per la logistica, le reti e le grandi opere essenziali anche per favorire turismo e commercio elettronico, ma anche per lavorare su un progetto per il Green Deal e l’elaborazione di un programma per la graduale rinascita del Mezzogiorno”, prosegue Rao.L'intervento pubblico in dossier come Autostrade, Alitalia ed Ilva, ha riaperto il dibattito sull'intervento dello Stato nell’economia, uno Stato già imprenditore, “anche se esercita male le proprie funzioni – spiega il dirigente -. Lo Stato è azionista di riferimento delle maggiori imprese del Paese e di numerose public utilities, ma spesso è assente in quella funzione di indirizzo che è propria degli azionisti”. “Abbiamo degli ottimi manager che non devono essere lasciati soli ad assumere le decisioni strategiche delle aziende”, sottolinea. “Purtroppo, come è noto, gran parte del tessuto industriale, finanziario e dei servizi nazionale è stato (s)venduto a soggetti stranieri. Lo Stato ha ora innanzitutto il dovere di elaborare politiche industriali indirizzate alle tecnologie emergenti e alla transizione ecologica, creando sinergie tra le imprese 'partecipate' e i centri di ricerca per far sì che il Paese torni ad essere protagonista nella comunità internazionale”, commenta Rao. “Nel tavolo di lavoro guidato dal Governo, la ricerca di una via italiana al nuovo umanesimo industriale dovrebbe rappresentare una priorità”, spiega, attraverso un approccio responsabile ed etico alle tecnologie. “Sono cresciuto ad Ivrea. Sin da piccolo mi è stata insegnata la visione di Adriano Olivetti secondo cui l’uomo e il lavoro, e non la macchina, devono essere al centro dei processi”.La politica oggi sembra dominata dal terrore di apparire come statalista, “tuttavia – prosegue Rao – vedo emergere consapevolezza sulla necessità di promuovere un ruolo attivo delle istituzioni nell’economia, peraltro in sintonia con il modello di economia mista voluto dai Padri Costituenti che ci ha portati ad essere una economia completa e la quinta potenza industriale –, nonché giustizia sociale ed eguali opportunità per i cittadini. È esattamente ciò che fanno tutti i grandi Paesi. Inoltre occorre stringere alleanze internazionali avendo come stella polare l’interesse nazionale”. C'è però chi, come Angelo Panebianco, proprio oggi da “Il Corriere della Sera” prende di mira i 'neostatalisti' che a suo dire dimenticano il debito pubblico e i disastri compiuti dai 'Boiardi di Stato'. “Non può essere dimenticato però che IRI ed Eni hanno rappresentato una straordinaria scuola di formazione di gruppi dirigenti e di competenze. Panebianco parla di 'boiardi' di Stato in termini spregiativi. Ho lavorato con il ministro Maccanico, un vero liberale. Abbiamo scritto assieme la legge che ha liberalizzato le telecomunicazioni e abbattuto il monopolio di Telecom Italia. In quegli anni ho conosciuto i 'boiardi' – racconta Rao -. Tra di loro vi erano manager dotati di grande competenza e senso dello Stato. Avevamo la migliore rete di telecomunicazioni d’Europa, partecipazioni nelle Telecom estere e nei consorzi europei satellitari. Ernesto Pascale aveva previsto di cablare ogni angolo remoto del Paese. Poi vi è stata la privatizzazione dell’azienda – necessaria per entrare nei parametri di Maastricht, si disse. I “boiardi” furono accompagnati alla porta con poche lire (niente a che vedere con certi bonus e liquidazioni odierne). La situazione è oggi sotto gli occhi di tutti: un Paese del G7 con una delle più basse penetrazioni della banda larga in Europa. Ovviamente sono d’accordo con Panebianco quando richiama gli errori commessi dalle partecipazioni statali (ingerenze dei partiti; salvataggi di imprese, spesso private, decotte), ma non possiamo continuare a buttare via il bambino assieme all’acqua sporca (che era tanta, nessuno lo negherebbe mai!). Le persone lungimiranti – e in questo i giornalisti hanno un ruolo determinate – devono fare fronte comune per fare emergere la parte migliore del Paese, per ridare autorevolezza e legittimazione alle istituzioni. Se il sistema pubblico funziona – e quello delle industrie 'pubbliche' funziona! – i privati, e in particolare le Pmi ne trarranno per prime giovamento”. (Rin)