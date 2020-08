Decreto Agosto: Coldiretti, bonus ristoranti premi 100 per cento made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bonus ristoranti premi l’utilizzo di prodotti 100 per cento Made in Italy per sostenere l'intera filiera agroalimentare nazionale dal campi alla tavola duramente colpita dalla crisi economica, del crollo del turismo e del drastico ridimensionamento dei consumi fuori casa provocati dall’emergenza coronavirus. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’ipotesi di uno sconto del 20 per cento su pranzi e cene fuori casa per incentivare i consumi. Applicare il bonus a chi utilizza prodotti enogastronomici nazionali dal vino all’olio, dalla carne al pesce, dai formaggi alla frutta e verdura Made in Italy avrebbe – sottolinea la Coldiretti - un effetto a valanga positivo su tutto l’indotto. A causa della pandemia i consumi extradomestici per colazioni, pranzi e cene fuori casa sono stimati in calo del 40 per cento secondo elaborazioni Coldiretti su dati Ismea. Un duro colpo per l’economia nazionale con la spesa degli italiani per mangiare fuori casa prima dell’emergenza coronavirus che – riferisce la Coldiretti – era pari ad 86 miliardi pari a 1/3 del totale dei consumi alimentari nazionali. (segue) (Rin)