Decreto Agosto: Bernini (Fi), per bonus ristoranti seguire esempio Londra

- Il governo è al lavoro su un bonus del 20 per cento per incentivare i consumi e ridare fiato ai ristoranti in crisi. Tutto giusto, ma si annunciano già le solite complicazioni che hanno ostacolato l’arrivo di prestiti e risorse a fondo perduto nei mesi più acuti dell’emergenza Covid. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "I clienti dovranno infatti pagare il conto intero, rigorosamente con bancomat o carta di credito, e il rimborso sarebbe versato in seguito, forse a dicembre, registrandosi su un’apposita App. Perché non prendere esempio dall’Inghilterra, dove il cliente paga la metà del prezzo e il ristoratore viene rimborsato entro cinque giorni? E’ lo stesso Paese dove gli aiuti a fondo perduto sono arrivati in cinque giorni sui conti correnti. Possibile che questo governo non riesca nemmeno a copiare?”, aggiunge Bernini.(Rin)