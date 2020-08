Tunisia: deputato Ennahda, visite presidente Saied a Guardia costiera suscitano dubbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le recenti visite nelle sedi della Guardia costiera fatte dal presidente della Repubblica della Tunisia, Kais Saied, avvenute in assenza del capo di Stato maggiore o di un suo rappresentante, suscitano dubbi. Lo ha dichiarato oggi sulla sua pagina Facebook il deputato del partito islamico tunisino Ennahda, Said Ferjani, riferendosi alla visita ispettiva che il capo dello Stato Saied ha effettuato domenica scorsa al porto di Sfax per verificare la preparazione della Guardia costiera nazionale. In occasione della visita, condotta insieme al primo ministro designato Hichem Mechichi, il presidente ha denunciato “i trafficanti di esseri umani” e ha annunciato il suo impegno a ridurre le partenze illegali di migranti dalla località costiera tunisina. Secondo Ferjani, le visite “senza preavviso” del presidente in caserma e gli attacchi all’immigrazione clandestina suscitano il sospetto di strumentalizzazioni politiche del problema migratorio dirette in particolare contro lo stesso partito “Ennahda”, che sarebbe oggetto di un tentativo di “distruzione”. Nel quadro della lotta contro l’immigrazione clandestina il governo tunisino ha recentemente potenziato le risorse a disposizione della Guardia costiera di Mahdia, Sfax e Kerkennah, dotandola fra l’altro di un’unità aerea ad alta tecnologia per consentire la sorveglianza notturna delle coste. (Tut)