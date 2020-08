India: Bihar raccomanda apertura inchiesta Cbi su morte attore Sushant Singh Rajput

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dello Stato indiano del Bihar, guidato da Nitish Kumar, ha raccomandato al Central Bureau of Investigatiuon (Cbi), l’agenzia investigativa centrale, di indagare sulla morte dell’attore Sushant Singh Rajput. “Il governo statale ha inviato la sua raccomandazione per un’inchiesta del Cbi sulla base della denuncia depositata dal padre di Sushant Singh Rajput, K.K. Singh”, ha annunciato oggi Kumar via Twitter. L’attore, originario di Patna, nel Bihar, è stato trovato morto nella sua casa di Mumbai, nel Maharashtra, il 14 giugno. A causa di una precedente diagnosi di depressione e di difficoltà lavorative nell’ambiente di Bollywood, è stato ipotizzato il suicidio, ipotesi alla quale la famiglia non crede. Il caso ha assunto rilevanza politica nel Bihar, dove è stato discusso anche nell’assemblea legislativa, su proposta di Neeraj Singh, cugino dell’attore e dirigente del Partito del popolo indiano (Bjp); lo Stato, però, non ha giurisdizione. (Inn)