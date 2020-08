Mali: Unesco riceve 1 milione di dollari per riabilitare il sito di Bandiagara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alleanza internazionale per la protezione del patrimonio nelle aree di conflitto (Aliph) ha stanziato un milione di dollari in favore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco) per rafforzare la coesione sociale e la resilienza delle comunità colpite dai conflitti armati nel Mali centrale. Il progetto, afferma l’Unesco in una nota, fornirà un sostegno alla riabilitazione della Falesia di Bandiagara, che figura nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’Unesco. “La cultura non è solo troppo spesso vittima di conflitti armati prolungati, ma è anche una fonte cruciale di resilienza e un'importante base per la costruzione della pace”, ha affermato Audrey Azoulay, direttore generale dell'Unesco. “Attraverso questo nuovo progetto, in collaborazione con le autorità maliane e con i finanziamenti di Aliph, miriamo a porre la cultura al centro degli sforzi per sostenere le comunità che chiamano questa zona casa”, ha aggiunto. Il progetto triennale a Bandiagara mira a ripristinare il patrimonio architettonico danneggiato, in particolare abitazioni, granai e siti dedicati alla cultura tradizionale, nonché a ripristinare la produzione di oggetti culturali e a salvaguardare gli oggetti cerimoniali in una collezione commemorativa. Attraverso la riabilitazione e la salvaguardia delle pratiche culturali della regione, il progetto contribuirà a rafforzare il tessuto sociale e a costruire la coesione sociale e la pace tra le comunità che popolano la regione. (segue) (Frp)