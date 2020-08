Spagna: chi è Corinna Larsen, l'ex amante di Juan Carlos al centro delle inchieste sulla fuga del re

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle indagini che vedono coinvolto l'ex monarca spagnolo Juan Carlos, c'è un nome ricorrente e centrale che ha giocato un ruolo fondamentale in tutta la vicenda: Corinna Larsen, 56 anni, ex amante del re emerito. Di lei si sa poco, ma secondo le cronache rosa spagnole, i due si sarebbero conosciuti nel 2004, durante una caccia a La Garganta, una tenuta a Ciudad Real di proprietà del Duca di Westminster, nel 2005, durante una gara di tiro a segno, o probabilmente nel 2006, in occasione di una cena a Ditzingen, in Germania. Se, dunque, non è possibile stabilire una data certa del loro primo incontro, la stampa specializzata concorda nel ritenere che entrambi, nonostante i 26 anni di differenza, avrebbero avviato una relazione amorosa clandestina. Entrambi, infatti, erano impegnati sentimentalmente. Juan Carlos con la regina emerita Sofia, figlia del re Paolo di Grecia e della regina Frederica, Corinna Larsen con il principe tedesco Casimir zu Sayn-Wittgenstein, suo secondo marito. Corinna Larsen, figlia del danese Finn Bönnig Larsen, che era stato il direttore europeo della compagnia aerea brasiliana Varig, e della tedesca Ingrid Sauerland. Ingrid sarà proprio il nome in codice che gli accompagnatori di La Zarzuela (la residenza della famiglia reale) avrebbero dato a Corinna quando si stabilì a El Pardo, a soli 20 chilometri dal palazzo reale. A 25 anni aveva sposato l'uomo d'affari britannico Philip Adkins, conosciuto quando lavorava per una multinazionale a Parigi e con il quale ebbe una figlia, Anastassia. (segue) (Spm)