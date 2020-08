Spagna: chi è Corinna Larsen, l'ex amante di Juan Carlos al centro delle inchieste sulla fuga del re (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le cronache rosa spagnole, Corinna, sin da giovanissima avrebbe cercato di frequentare i più importanti circuiti dell'aristocrazia europea, riuscendo ad accedere a quel mondo esclusivo. La storia d'amore tra Corinna e Juan Carlos, rimasta segreta per diversi anni, venne alla luce in seguito alla pubblicazione ne 2012 di una foto che li ritraeva insieme in Botswana durante una battuta di caccia immortalati accanto ad un elefante appena abbattuto. Un'immagine che fece il giro del mondo e che fece venire alla luce un relazione della quale si "mormorava" fino a qual momento solamente negli ambienti più vicini alla nobiltà internazionale. Durante quella cruciale giornata, Juan Carlos si ruppe un'anca in tre punti e, una volta rientrato in Spagna per essere operato, fu costretto ad ammettere davanti alla stampa di "aver commesso un errore" e che "non si sarebbe ripetuto". Quella vicenda, tuttavia, segnò l'inizio della fine del regno di Juan Carlos che nel 2014 decise di abdicare, dopo 38 anni, in favore del figlio Felipe per tentare di rilanciare l'immagine della Corona. Nel 2006 Corinna era stata era stata ricevuta con gli onori militari all'aeroporto di Stoccarda, camminando dietro al re e nello stesso anno, pochi mesi prima dell'apertura della gara d'appalto per il contratto di costruzione del treno ad alta velocità per la Mecca, (poi vinto da un consorzio di società spagnole), si era recata in Arabia Saudita in compagnia del monarca e di Shahpari Zanganeh, commissario ed ex moglie del trafficante d'armi saudita Adnan Khashoggi. Proprio i lavori di costruzione della linea ad alta velocità sono al centro della principale inchiesta che vede coinvolto il re emerito. (segue) (Spm)