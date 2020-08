Spagna: chi è Corinna Larsen, l'ex amante di Juan Carlos al centro delle inchieste sulla fuga del re (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 9 giugno scorso il quotidiano "El Pais" aveva pubblicato un'esclusiva secondo la quale il giudice svizzero, Yves Bertossa, aveva avviato un'indagine nei confronti di Juan Carlos in seguito al ritrovamento studio dell'avvocato ginevrino Arturo Fisana di documenti che proverebbero l'esistenza della fondazione panamense Lucum con un conto, il cui primo beneficiario era Juan Carlos, aperto presso la banca svizzera Mirabaud, sul quale era stato effettuato un versamento, l'8 agosto del 2008, di 64,8 milioni di euro frutto di una donazione della casa reale saudita. Prima della chiusura del conto nel giugno 2012, tutto il denaro era stato trasferito ad un altro deposito alle Bahamas a nome di Corinna Larsen, all'epoca amante del sovrano. Il giudice starebbe indagando anche su altri due pagamenti milionari sempre sul conto della banca Mirabaud. Il primo da 1,9 milioni di dollari che Juan Carlos avrebbe portato in una valigia a casa dell'avvocato Fasana nel 2010, al ritorno da un viaggio ad Abu Dhabi, il secondo da 4,6 milioni di euro versati dallo Stato del Kuwait. Nel 2019, Corinna avrebbe inviato una lettera alla Casa reale, rivelando che, due anni dopo la donazione da 64 milioni di euro, il re Juan Carlos le avrebbe chiesto di restituire il denaro, sostenendo di aver rifiutato per paura di essere accusata di reati finanziari. Un rifiuto che, secondo l'ex amante, provocò una dura reazione da parte del re emerito che l'avrebbe accusata di averlo derubato. Tuttavia, la lettera inviata alla Casa reale non ottenne gli effetti sperati. Dal Palazzo reale, infatti, le avrebbero risposto di essere pronti ad avviare un'azione legale se avesse coinvolto Felipe VI nelle operazioni del padre e di "non essere a conoscenza" delle vicende a cui alludeva. (Spm)