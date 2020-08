Nord Macedonia: nuovo parlamento tiene seduta costitutiva dopo voto del 15 luglio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Costituzione macedone, il presidente della Repubblica è obbligato entro i 10 giorni dalla formazione del parlamento a dare mandato per un nuovo governo al partito o ai partiti che garantiscono la maggioranza parlamentare. Il primo ministro designato ha a quel punto 20 giorni di tempo per proporre una squadra e un programma di governo. "Considerata la pandemia di Covid-19 ed in accordo con le raccomandazioni della Commissione per le malattie infettive, la seduta costitutiva sarà effettuata in linea con i protocolli ed i criteri stabiliti in coordinamento con il presidente della Commissione Zarko Karadzovski, con l'unico obiettivo di ridurre il rischio di diffusione del virus", si legge in una nota diramata dal parlamento macedone. (segue) (Mas)