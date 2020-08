Nord Macedonia: nuovo parlamento tiene seduta costitutiva dopo voto del 15 luglio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seduta prevede dunque il rispetto delle distanze di sicurezza e un numero limitato di giornalisti che potranno seguire l'evento in un'area dedicata. L'Unione socialdemocratica (Sdsm) e la sua coalizione, Noi possiamo, è emersa come prima forza politica nella Macedonia del Nord dalle elezioni parlamentari del 15 luglio. La coalizione dell'ex premier e leader Sdsm, Zoran Zaev, ha ottenuto il 36,12 per cento delle preferenze e 46 seggi in parlamento secondo i dati della Commissione elettorale centrale. La coalizione Rinnovamento per la Macedonia guidata dal partito che era all'opposizione nel precedente governo, l'Organizzazione rivoluzionaria interna-Partito democratico per l'unità nazionale (Vmro-Dpmne) di Hristijan Mickoski, ha invece ottenuto il 34,85 per cento delle preferenze e 44 seggi in parlamento. (segue) (Mas)