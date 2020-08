Nord Macedonia: nuovo parlamento tiene seduta costitutiva dopo voto del 15 luglio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader Ali Ahmeti ha proclamato "la vittoria del blocco albanese a queste elezioni" grazie ai 100 mila voti ottenuti e la "vittoria del concetto di poter avere un premier albanese" grazie alla candidatura a tale incarico dell'esponente Dui Naser Ziberi. Il Dui ha ottenuto l'11,3 per cento delle preferenze e 15 seggi in parlamento, distaccando di poco un'altra forza politica della componente albanese, Alleanza per gli albanesi (AA), che si trova al quarto posto nelle preferenze dei cittadini con l'8,52 per cento dei voti e 12 seggi in parlamento. Quest'ultima forza politica ha dichiarato in una nota, all'indomani del processo elettorale, di essere "il vero vincitore nel blocco albanese" ma di lasciare "pure festeggiare Dui" anche se saranno loro, secondo quanto precisato, a fare parte della nuova coalizione di maggioranza nel paese. (segue) (Mas)