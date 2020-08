Nord Macedonia: nuovo parlamento tiene seduta costitutiva dopo voto del 15 luglio (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il partito Alleanza per gli albanesi ha organizzato il 27 luglio a Skopje una protesta di piazza contro "i brogli" che a suo avviso hanno caratterizzato le elezioni parlamentari del 15 luglio. Secondo quanto riporta la stampa locale, la manifestazione si è tenuta sotto lo slogan "Marcia per la democrazia". I leader della forza politica contestano in particolare i voti ottenuti da un altro partito rappresentativo della minoranza albanese, l'Unione democratica per l'integrazione (Dui). Secondo AA, il Dui "non ha vinto le elezioni" e non ha legittimità per rappresentare la componente albanese in Macedonia del Nord perché avrebbe "manipolato" i voti degli elettori albanesi. I leader di AA hanno definito inoltre il voto del 15 luglio come "le elezioni meno democratiche mai tenute nel paese", poiché caratterizzate da "compravendita di voti, intimidazioni, corruzione e altri tipi di frode elettorale".