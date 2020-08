Ostia: Municipio Roma X, al via lavori per pista ciclabile sul Lungomare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziati ieri i lavori per la realizzazione della pista ciclabile sul lungomare di Ostia. Gli interventi, nell'ambito del Piano strategico della stagione balneare 2020. Con il quale si intende favorire il potenziamento della mobilità sostenibile, consentiranno una migliore fruizione del Lungomare. Lo rende noto il Municipio di Roma X. "Cinque i chilometri di pista ad appannaggio degli amanti della due ruote che vanno ad aggiungersi ai due chilometri già esistenti da via Giuliano da Sangallo al porto turistico di Roma - si legge in una nota -. La pista ciclabile bidirezionale transitoria in adiacenza al marciapiede, lato mare, in direzione piazzale Cristoforo Colombo, migliorerà di fatto le condizioni di sicurezza della circolazione pedonale e dei ciclisti. La corsia lato entroterra sarà interessata dal restringimento della corsia di marcia ad unica corsia e il transito dei mezzi pubblici in direzione p.le Cristoforo Colombo transiterà su un percorso alternativo interno e parallelo al Lungomare con relative fermate; le attuali verranno temporaneamente soppresse. In merito è stata istituita a relativa disciplina di traffico provvisoria ed è stata posizionata la relativa segnaletica". (Com)