Migranti: Bernini (FI), governo in ritardo anche su emergenza Friuli Venezia Giulia

- La presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini, in una nota, afferma: "sopo mesi di ritardi e sottovalutazioni, nonostante le ripetute denunce da parte di Forza Italia, il Viminale finalmente si accorge che c’è un’emergenza migranti in Friuli Venezia Giulia, promettendo l’arrivo di militari per rafforzare i controlli alla frontiera. Ma nel frattempo quanti clandestini sono già entrati in Italia dalla rotta balcanica, da Paesi in cui l’epidemia Covid è ancora in piena evoluzione? La situazione esplosiva nei centri di accoglienza è solo la punta dell’iceberg di un’immigrazione fuori controllo, a Nord-est come a Lampedusa, a causa della latitanza di un governo dominato dall’ideologia dell’accoglienza indiscriminata". (com)