Roma: Anpi Roma, intitolazione metro a Marincola decisione storica

- L'Anpi provinciale di Roma ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla decisione dell'Assemblea capitolina di intitolare la stazione Amba Aradam della metro c al partigiano giorgio Marincola. Ringraziamenti, scrive Anpi Roma: "a partire dal comandante partigiano pluridecorato Mario Fiorentini, che già anni fa stimolò due giovani studiosi (Carlo Costa e Lorenzo Teodonio) ad affrontare le ricerche storiche che culminarono con la bellissima biografia di Giorgio Marincola 'Razza Partigiana'. Ringrazia inoltre i compagni dell'Anpi Pigneto-Torpignattara, che intitolarono la sezione a Giorgio Marincola, medaglia d'Oro al valor militare alla memoria per i fatti della Resistenza, ringrazia i giornalisti Massimiliano Coccia e Roberto Saviano, per aver lanciato l'idea della stazione della metropolitana intitolata al grande partigiano e tutti i firmatari della petizione da essi promossa. Ringrazia la sindaca Virginia Raggi per aver fatto propria la proposta e tutti coloro che nel consiglio comunale hanno contribuito a questa decisione storica". (Com)