Chi è Corinna Larsen, l'ex amante di Juan Carlos al centro delle inchieste sulla fuga del re emerito di Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle indagini che vedono coinvolto l'ex monarca spagnolo Juan Carlos, c'è un nome ricorrente e centrale che ha giocato un ruolo fondamentale in tutta la vicenda: Corinna Larsen, 56 anni, ex amante del re emerito. Di lei si sa poco, ma secondo le cronache rosa spagnole, i due si sarebbero conosciuti nel 2004, durante una caccia a La Garganta, una tenuta a Ciudad Real di proprietà del Duca di Westminster, nel 2005, durante una gara di tiro a segno, o probabilmente nel 2006, in occasione di una cena a Ditzingen, in Germania. Se, dunque, non è possibile stabilire una data certa del loro primo incontro, la stampa specializzata concorda nel ritenere che entrambi, nonostante i 26 anni di differenza, avrebbero avviato una relazione amorosa clandestina.Entrambi, infatti, erano impegnati sentimentalmente. Juan Carlos con la regina emerita Sofia, figlia del re Paolo di Grecia e della regina Frederica, Corinna Larsen con il principe tedesco Casimir zu Sayn-Wittgenstein, suo secondo marito. Corinna Larsen, figlia del danese Finn Bönnig Larsen, che era stato il direttore europeo della compagnia aerea brasiliana Varig, e della tedesca Ingrid Sauerland. Ingrid sarà proprio il nome in codice che gli accompagnatori di La Zarzuela (la residenza della famiglia reale) avrebbero dato a Corinna quando si stabilì a El Pardo, a soli 20 chilometri dal palazzo reale. A 25 anni aveva sposato l'uomo d'affari britannico Philip Adkins, conosciuto quando lavorava per una multinazionale a Parigi e con il quale ebbe una figlia, Anastassia.Secondo le cronache rosa spagnole, Corinna, sin da giovanissima avrebbe cercato di frequentare i più importanti circuiti dell'aristocrazia europea, riuscendo ad accedere a quel mondo esclusivo. La storia d'amore tra Corinna e Juan Carlos, rimasta segreta per diversi anni, venne alla luce in seguito alla pubblicazione ne 2012 di una foto che li ritraeva insieme in Botswana durante una battuta di caccia immortalati accanto ad un elefante appena abbattuto. Un'immagine che fece il giro del mondo e che fece venire alla luce un relazione della quale si "mormorava" fino a qual momento solamente negli ambienti più vicini alla nobiltà internazionale. Durante quella cruciale giornata, Juan Carlos si ruppe un'anca in tre punti e, una volta rientrato in Spagna per essere operato, fu costretto ad ammettere davanti alla stampa di "aver commesso un errore" e che "non si sarebbe ripetuto". Quella vicenda, tuttavia, segnò l'inizio della fine del regno di Juan Carlos che nel 2014 decise di abdicare, dopo 38 anni, in favore del figlio Felipe per tentare di rilanciare l'immagine della Corona.Nel 2006 Corinna era stata era stata ricevuta con gli onori militari all'aeroporto di Stoccarda, camminando dietro al re e nello stesso anno, pochi mesi prima dell'apertura della gara d'appalto per il contratto di costruzione del treno ad alta velocità per la Mecca, (poi vinto da un consorzio di società spagnole), si era recata in Arabia Saudita in compagnia del monarca e di Shahpari Zanganeh, commissario ed ex moglie del trafficante d'armi saudita Adnan Khashoggi. Proprio i lavori di costruzione della linea ad alta velocità sono al centro della principale inchiesta che vede coinvolto il re emerito.Il 9 giugno scorso il quotidiano "El Pais" aveva pubblicato un'esclusiva secondo la quale il giudice svizzero, Yves Bertossa, aveva avviato un'indagine nei confronti di Juan Carlos in seguito al ritrovamento studio dell'avvocato ginevrino Arturo Fisana di documenti che proverebbero l'esistenza della fondazione panamense Lucum con un conto, il cui primo beneficiario era Juan Carlos, aperto presso la banca svizzera Mirabaud, sul quale era stato effettuato un versamento, l'8 agosto del 2008, di 64,8 milioni di euro frutto di una donazione della casa reale saudita. Prima della chiusura del conto nel giugno 2012, tutto il denaro era stato trasferito ad un altro deposito alle Bahamas a nome di Corinna Larsen, all'epoca amante del sovrano. Il giudice starebbe indagando anche su altri due pagamenti milionari sempre sul conto della banca Mirabaud. Il primo da 1,9 milioni di dollari che Juan Carlos avrebbe portato in una valigia a casa dell'avvocato Fasana nel 2010, al ritorno da un viaggio ad Abu Dhabi, il secondo da 4,6 milioni di euro versati dallo Stato del Kuwait.Nel 2019, Corinna avrebbe inviato una lettera alla Casa reale, rivelando che, due anni dopo la donazione da 64 milioni di euro, il re Juan Carlos le avrebbe chiesto di restituire il denaro, sostenendo di aver rifiutato per paura di essere accusata di reati finanziari. Un rifiuto che, secondo l'ex amante, provocò una dura reazione da parte del re emerito che l'avrebbe accusata di averlo derubato. Tuttavia, la lettera inviata alla Casa reale non ottenne gli effetti sperati. Dal Palazzo reale, infatti, le avrebbero risposto di essere pronti ad avviare un'azione legale se avesse coinvolto Felipe VI nelle operazioni del padre e di "non essere a conoscenza" delle vicende a cui alludeva. (Spm)