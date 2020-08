Russia-Usa: caso Whelan, cittadino Usa trasferito in una colonia penale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cittadino statunitense Paul Whelan, condannato in Russia per spionaggio, è stato trasferito in una colonia penale dal centro di detenzione pre-processuale a Mosca perché i colloqui per un suo potenziale rinvio in patria hanno subito dei ritardi. È quanto dichiarato all’agenzia di stampa “Sputnik” dall’avvocato di Whelan, Vladimir Zherebenkov. "Mi è stato detto che i colloqui sono in corso ma non c’è una particolare proattività da parte degli statunitensi. La Russia ha fatto un'offerta ma non ha ricevuto risposta. Date queste informazioni, è stato deciso di trasferirlo in carcere", ha detto l'avvocato. Tuttavia, secondo Rebecca Ross, portavoce dell’ambasciata Usa a Mosca, le autorità russe non avrebbero informato le controparti sulla decisione di trasferire Whelan in carcere. "Siamo a conoscenza delle notizie secondo cui il cittadino Usa Paul Whelan è stato trasferito da Lefortovo in un'altra struttura di detenzione. Non abbiamo ricevuto alcuna notifica ufficiale da parte delle autorità russe su tali provvedimenti, nonostante i nostri ripetuti recenti tentativi di ottenere l'accesso consolare a Paul", ha scritto Ross su Twitter. In precedenza David, il fratello di Whelan, citando l'ambasciata del Regno Unito e un rappresentante del Servizio penitenziario federale, ha affermato che "Paul si trova nella Repubblica di Mordovia dallo scorso sabato primo agosto", e trascorrerà 20 giorni in quarantena in una struttura per poi essere trasferito in una colonia penale. (segue) (Rum)