Russia-Usa: caso Whelan, cittadino Usa trasferito in una colonia penale (2)

- La condanna a 16 anni di carcere di massima sicurezza per spionaggio, decisa lo scorso 15 giugno dal tribunale della città di Mosca ai danni del cittadino statunitense Paul Whelan, riapre nuovamente lo scontro fra la Russia e gli Usa. La sentenza chiude un primo capitolo della vicenda, iniziata con l’arresto dell’ex marine alla fine del 2018 da parte del Servizio di sicurezza federale russo (Fsb) e da subito inseritasi nel contesto delle tensioni diplomatiche fra Mosca e Washington. La procura russa aveva chiesto per Whelan una condanna a 18 anni di reclusione, a fronte della proclamazione di innocenza presentata dal cittadino statunitense, pronto ora a ricorrere in appello. In base alle ricostruzioni dei legali di Whelan, i funzionari dell'Fsb avrebbero proceduto all’arresto dopo aver trovato l’ex marine in possesso di un dispositivo di memoria esterna che gli sarebbe stato consegnato da un amico al Metropol Hotel di Mosca. (segue) (Rum)