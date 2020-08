Russia-Usa: caso Whelan, cittadino Usa trasferito in una colonia penale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cittadino statunitense, secondo la difesa, riteneva che nella pennetta Usb vi fossero foto di un viaggio nei pressi della capitale russa. Whelan, che ha anche la cittadinanza di Canada, Irlanda e Regno Unito, si sarebbe recato regolarmente in Russia a partire dal 2007. Nell’occasione dell’arresto, l’ex marine Usa ha spiegato di trovarsi a Mosca per partecipare al matrimonio di un amico. Durante la detenzione preventiva in Russia, Whelan ha regolarmente lamentato la scarsa attenzione al proprio stato di salute ed il divieto di contatti telefonici con i parenti, così come le minacce ricevute da parte dei dipendenti dell'istituto di detenzione. La prima telefonata con i familiari è avvenuta solo dopo 16 mesi dall'arresto. Recentemente l’ex marine ha subito anche un intervento per un'ernia, nel quale non hanno potuto partecipare i medici raccomandati dall'ambasciata Usa. (Rum)