- Via libera da parte dell'aula della Camera con 267 sì, 182 astenuti e 2 no al decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle Regioni a statuto ordinario. Il testo, che consta di un solo articolo, passa ora all'esame del Senato. (Rin)