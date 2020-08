Somalia: si schianta elicottero militare keniota nel Basso Giuba, un morto e sei feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un elicottero delle Forze di difesa del Kenya (Kdf) è precipitato a Dhobley, nella regione somala del Basso Giuba. Nello schianto, secondo quanto riporta il sito “Radio Dalsan”, è morto il pilota mentre sei militari sono rimasti feriti. Tre dei feriti sono stati trasportati in aereo a Nairobi mentre i rimanenti sono stati curati all'ospedale della Missione dell’Unione africana (Amisom) di Dhobley. Non è ancora chiaro se l'elicottero stesse tentando di atterrare quando si è schiantato. Finora il comando Amisom a Mogadiscio e le Kdf non hanno rilasciato alcuna dichiarazione relativa all'incidente. L'elicottero stava stava tornando in Kenya dopo aver consegnato forniture alle truppe keniote Amisom di stanza in Somalia.(Res)