Speciale infrastrutture: Frongia, in Sardegna entro sei mesi nuove assunzioni Anas

- Assunzioni Anas in Sardegna entro sei mesi, con procedure da effettuare in via telematica - a causa delle limitazioni derivanti dal Covid che rallenterebbero le selezioni - per personale da impiegare sulle strade della Sardegna (e in misura minore negli uffici). È quanto stabilito durante l'incontro avvenuto via web tra l'assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia e l'amministratore delegato di Anas Massimo Simonini. "Abbiamo ribadito la necessità che la struttura sarda di Anas abbia più autonomia, condividendo l'esigenza di dotarla di personale sardo da inquadrare nei cantieri in essere e in quelli che da qui a fine anni vedranno la luce - ha detto Frongia -. Abbiamo attivato una macchina imponente per accelerare i lavori sui maggiori collegamenti viari sardi e sulle strade secondarie, ma per farla correre abbiamo bisogno di uomini". (com)