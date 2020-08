India: coprifuoco nel Jammu e Kashmir, domani l’anniversario della revoca dell’autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del Jammu e Kashmir indiano ha imposto il coprifuoco, entrato in vigore ieri sera e previsto fino a domani, per prevenire eventuali proteste violente in occasione del primo anniversario della revoca dell’autonomia all’ex Stato, poi declassato in Territorio dell’Unione. Inoltre, le misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus previste dal 31 luglio al 5 agosto sono state prorogate fino all’8 agosto. L’organizzazione non governativa Human Rights Watch ha ricordato che nell’area persistono gravi restrizioni dei diritti e delle libertà. Le restrizioni riguardano la libertà di espressione e i diritti di accesso all’informazione, alla sanità e all’istruzione e si sono accentuate con l’emergenza Covid-19. “Le affermazioni del governo di essere stato determinato a migliorare le vite dei kashmiri suonano false a un anno dalla revoca dello status costituzionale del Jammu e Kashmir. Le autorità hanno invece mantenuto restrizioni soffocanti nel Kashmir, in violazione dei loro diritti fondamentali”, ha dichiarato oggi Meenakshi Ganguly, direttrice per l’Asia meridionale di Human Rights Watch. (segue) (Inn)