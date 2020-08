India: coprifuoco nel Jammu e Kashmir, domani l’anniversario della revoca dell’autonomia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contestualmente sono state imposte stringenti misure di sicurezza, in parte allentate, tra le quali il blocco delle telecomunicazioni, la chiusura di scuole e mercati, l’interruzione dei servizi di trasporto pubblico, e sono stati arrestati numerosi politici e attivisti. Gli arresti sono stati effettuati sulla base della Sezione 107 del Codice di procedura penale, che prevede la privazione della libertà personale per il mantenimento della pace e dell’ordine pubblico, e del Jammu and Kashmir Public Safety Act (Psa), la legge del 1978 sulla pubblica sicurezza che consente alle autorità di detenere persone senza processo e senza incriminazione per un periodo fino a due anni per prevenire atti illeciti. Tra gli arrestati figurano non solo politici separatisti, ma anche autonomisti, compresi tre ex capi del governo statale: Farooq Abdullah, presidente della Conferenza nazionale (Nc), e il figlio Omar, e Mehbooba Mufti, presidente del Partito democratico popolare (Pdp), i primi due liberati a marzo, la terza ancora in stato di detenzione. Le connessioni 4G sono ancora bloccate. (segue) (Inn)