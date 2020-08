India: coprifuoco nel Jammu e Kashmir, domani l’anniversario della revoca dell’autonomia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sopprimendo lo Stato, il governo guidato da Narendra Modi ha archiviato un’istituzione durata oltre sei decenni, ma soprattutto, in coerenza col suo programma nazionalista, ha messo fine a un’eccezione: lo statuto speciale – il cui cuore era costituito dalle particolari tutele per i residenti – è stato un unicum nella federazione indiana, così come è un unicum il Jammu e Kashmir, il solo in un’India prevalentemente induista ad avere una popolazione a maggioranza musulmana e a maggioranza linguistica kashmira. L’argomentazione principale di Modi è che l’autonomia non è servita a pacificare il Jammu e Kashmir e la sua scommessa è che col nuovo assetto – e quindi alterando la demografia del territorio – potranno essere portati investimenti e imprese e che lo sviluppo potrà favorire la pacificazione. (segue) (Inn)