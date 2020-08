Grecia: coronavirus, in 3 giorni 615 multe a chi non portava la mascherina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 615 le multe comminate dalla polizia in Grecia dal primo al 3 agosto per il mancato utilizzo della mascherina nei luoghi previsti dalle nuove normative emanate dal governo. I controlli di sicurezza sono stati intensificati per garantire il rispetto delle misure di contrasto al coronavirus. Del totale delle multe, 120 sono state comminate ad Atene. Secondo quanto riferito dalla stampa greca, i controlli sono stati effettuati per lo più sui trasporti pubblici, come i bus urbani, la metropolitana e sugli autobus interurbani. Ieri in un giro di controlli sui taxi, sono state registrate 30 violazioni in 385 controlli e tutti riguardavano conducenti o passeggeri che non indossavano una mascherina. (segue) (Gra)