Grecia: coronavirus, in 3 giorni 615 multe a chi non portava la mascherina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto il governo ha reso noto domenica scorsa che l’obbligo di utilizzo della mascherina in Grecia è stato esteso per i passeggeri che viaggiano a bordo dei dei traghetti anche alle aree all’aperto. Il portavoce del governo di Atene, Stelios Petsas, ha chiarito che l’esecutivo greco ha deciso di estendere l'uso obbligatorio delle mascherine per i passeggeri nelle aree esterne dei traghetti, nonché al loro interno, a partire dal 4 e fino al 18 agosto 2020. Inoltre è stato stabilito che fino al 15 agosto, i braccianti agricoli che lasciano il Paese non avranno il diritto di rientrare fino a nuovo avviso. “Il governo, in collaborazione con gli esperti, farà tutto il possibile per proteggere la salute pubblica e la vita umana”, ha ribadito Petsas. (segue) (Gra)