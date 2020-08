Grecia: coronavirus, in 3 giorni 615 multe a chi non portava la mascherina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Petsas ha osservato che "la Grecia ha un quadro epidemiologico migliore rispetto alla maggior parte dei paesi europei ed è riuscita a controllare gli incidenti importati dai turisti con una serie di misure all'ingresso del paese”. Secondo il portavoce del governo, inoltre, “la compiacenza rimane il nemico, così come i fenomeni di rilassamento (delle misure di autoprotezione) che alimentano il virus. La compiacenza ha portato all'aumento dei casi in molte regioni greche, ma soprattutto nelle città, ma questo aumento non ha finora esercitato una pressione significativa sul sistema sanitario”. Petsas ha infine annunciato che il governo terrà delle riunioni in videoconferenza tre volte a settimana con i vertici della Protezione civile e della sanità pubblica, a partire da oggi, per monitorare i progressi compiuti dal paese nel contrasto alla epidemia di Covid-19. (segue) (Gra)