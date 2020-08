Grecia: coronavirus, in 3 giorni 615 multe a chi non portava la mascherina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le mascherine sono obbligatorie in Grecia in tutti gli spazi pubblici al chiuso dal primo di agosto, come annunciato nei giorni scorsi dal viceministro per la Protezione civile, Nikos Hardalias. L'annuncio è avvenuto, dopo una riunione della task force greca per l'emergenza disposta alla luce dell'aumento a 78 dei nuovi casi. Anche nelle chiese della Grecia sarà obbligatorio portare la mascherina. Hardalias ha precisato che l'uso della mascherina "è fortemente raccomandato" anche negli spazi all'aperto molto affollati. (Gra)