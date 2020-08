Difesa: Slovacchia, nel 2021 previsto l'addestramento di 330 riservisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate della Slovacchia prevedono di addestrare nel 2021 un totale di 330 riservisti. Lo ha detto il portavoce del ministero della Difesa, Martina Koval Kakascikova, all'agenzia di stampa "Tasr". Inoltre, i candidati che soddisfano le condizioni stabilite dalla legge possono presentare domanda fino al 25 settembre attraverso un gruppo di reclutamento nella città regionali in base al luogo di residenza permanente. I soldati delle riserve attive riceveranno un incentivo di 600 euro all'anno. Come ha spiegato la portavoce del dicastero di Bratislava, la condizione è di completare almeno il 75 per cento del tempo del periodo di esercizio. "Inoltre, il ministero della Difesa rimborserà ai datori di lavoro i costi salariali per il periodo di assenza dei dipendenti e inoltre i contributi sanitari e sociali per il periodo di formazione", ha aggiunto Kakascikova. L'addestramento dei riservisti nelle Forze armate slovacche si concentrerà sullo sviluppo e sul miglioramento delle competenze militari nel campo dei sistemi di armi di artiglieria, comunicazioni e informazioni, logistica delle truppe, radiazioni, protezione chimica e biologica, gestione e addestramento militare, nonché medicina militare, operazioni speciali e supporto tecnico.(Vap)