Danimarca: principe Joachim dimesso dall'ospedale di Tolosa, condizioni di salute migliorate

- Il principe Joachim, il figlio minore della regina Margrethe di Danimarca, è stato dimesso dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico d'emergenza in Francia il mese scorso per un coagulo di sangue nel cervello. È quanto riferito oggi dal palazzo reale danese. Il principe 51enne è stato ricoverato all'ospedale universitario di Tolosa il 24 luglio mentre si trovava in vacanza. "Ora, secondo la valutazione dei medici, la salute del principe è migliorata a tal punto che sua altezza reale può essere dimesso", ha detto Lene Balleby, portavoce della famiglia reale. Il principe ora risiede nella residenza estiva privata di sua madre, Chateau de Cayx, nel sud ovest della Francia. In precedenza il palazzo ha riferito che il coagulo di sangue "era dovuto a un'improvvisa dissezione di un'arteria" e i medici hanno valutato che il rischio di recidiva "è molto piccolo quando l'arteria è guarita". Joachim è sesto in linea di successione per il trono di Danimarca dopo il fratello maggiore, il principe ereditario Frederik, e i quattro figli di suo fratello. (Sts)