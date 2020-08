Italia-Perù: Istituto italiano di cultura presenta mostra virtuale Mario Luzi e la letteratura latinoamericana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto italiano di cultura di Lima presenta la mostra virtuale Mario Luzi e la letteratura latinoamericana. L’esposizione online, riferisce una nota della Farnesina, mette in dialogo due culture attraverso le rassegne che il famoso poeta e cronista fiorentino del Corriere della Sera, Mario Luzi, realizzò periodicamente sui romanzi che dall’altro lato dell’oceano scrivevano, tra gli altri, autori come Mario Vargas Llosa, Ernesto Sabato, José María Arguedas e José Luis Borges. La selezione è stata realizzata da Rossana Pozzi, docente dell’Università degli Studi dell’Insubria, e si può visitare alla pagina Yotube dell’IIC di Lima. La mostra - che valorizza un tema di grande attualità, ossia il dialogo interculturale tra popoli e tradizioni diverse, a partire dall’interesse e dalla conoscenza di una cultura e letteratura “altra” rispetto a quella di appartenenza - è organizzata dall’Istituto italiano di cultura di Lima, dall’Ufficio di relazioni internazionali della Ucss - Universidad Catolica Sedes Sapientiae di Lima e dall’International Research Center for Local Histories and Cultural Diversities dell’Università dell’Insubria.(Com)