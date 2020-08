Brasile: coronavirus, istituti tecnici autorizzati a sospendere lezioni frontali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli istituti tecnici e professionali del Brasile saranno autorizzati a sospendere le lezioni frontali e a sostituirle con attività non presenziali fino al prossimo 31 dicembre 2020 "salvo diverso orientamento del ministero della Salute e dei dipartimenti della salute di stati e municipi". E' quanto disposto dal ministro dell'Educazione Milton Ribeiro in una circolare pubblicata oggi. La disposizione fa parte delle misure adottate dalle autorità brasiliane per contenere la diffusione della pandemia di coronavirus. In base a quanto disposto nel testo, le istituzioni che scelgono di sospendere le lezioni frontali "dovranno sostituirle completamente in modo da riuscire a mantenere il numero minimo di ore di studio previsto da ciascun corso di studio come approvato dagli organi competenti". Ciascun istituto sarà responsabile della "definizione delle attività curriculari da sostituire, della offerta di strumenti, materiali, linee guida e supporto per il monitoraggio e lo sviluppo degli studenti, nonché lo svolgimento di valutazioni durante il periodo". Gli studenti di ciascun corso devono essere informati del piano di attività definito per il periodo, almeno 48 ore prima delle attività. (segue) (Brb)