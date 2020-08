Migranti: Viminale, dal 10 agosto rimpatri verso Tunisia fino a un massimo di 40 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 10 agosto prossimo si tornerà, dopo l'interruzione per il periodo di lockdown, a rimpatriare su voli charter verso la Tunisia fino ad un massimo di 40 cittadini tunisini a viaggio. Lo riferisce un comunicato stampa del Viminale. “Come già previsto dagli accordi con il paese nord africano si tratterà di voli bisettimanali con partenze il lunedì e il giovedì che consentiranno di allontanare 80 irregolari a settimana”, sottolinea la nota del ministero dell’Interno. “Un ripristino che segue i primi voli charter ripresi dal 16 luglio con un massimo di 20 cittadini tunisini per singolo volo secondo quanto richiesto dalle autorità tunisine. Nello specifico, i 5 voli charter hanno permesso il rimpatrio di 95 cittadini tunisini. Il prossimo volo è previsto per il 6 agosto, sempre per massimo 20 rimpatriati”, precisa il Viminale. Con la fine del lockdown, dal primo giugno al 3 agosto 2020 sono state in generale rimpatriate 266 persone. La quota maggiore verso la Tunisia (116) e verso l'Albania (103).(Res)