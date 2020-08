Regioni: Boccia, rapporti istituzionali come in famiglia, si affrontano i problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti istituzionali sono come i rapporti familiari: ci si dice tutto, anche quando le cose possono far male, e se ci sono dei problemi si affrontano insieme. Lo afferma il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, intervenendo alla giornata di studio promossa dalla Conferenza delle Regioni in occasione delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario delle Regioni a statuto ordinario. "Oggi è la prima volta che ci riuniamo dal vivo dopo il Covid-19 - ha aggiunto il ministro Boccia rivolgendosi ai Presidenti di Regione presenti - e voglio ringraziarvi a nome di tutto il governo per come abbiamo affrontato insieme l'emergenza sanitaria nel solco della linea tracciata dal presidente Mattarella: la leale collaborazione tra livelli istituzionali. Avremmo potuto attivare i poteri sostitutivi nei momenti più critici della crisi, se non lo abbiamo fatto è perché abbiamo sempre creduto nel dialogo e nel confronto". In questi mesi c'è stata la capacità di riconoscere nell'altro il valore istituzionale, nessuno da solo ce l'avrebbe fatta: né le Regioni, né lo Stato, né l'Europa. Ma insieme abbiamo rafforzato le terapie intensive, messo in sicurezza il sistema sanitario e potenziato la rete territoriale pubblica. Lo abbiamo fatto insieme e se oggi ci riconoscono di essere uno dei paesi più sicuri al mondo è merito di tutti noi". (Rin)